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Стало известно, когда состоится первый полет модернизированного Ту-23М3М
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    Стало известно, когда состоится первый полет модернизированного Ту-23М3М

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    Стало известно, когда состоится первый полет модернизированного Ту-23М3М

    Москва, 7 августа. Первый полет российского модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М состоится до конца сентября текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ПАО «Туполев».

    «Первый полет бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года», — цитирует сообщение РИА Новости.

    Ранее стало известно, что первый образец усовершенствованного Ту-22М3М будет представлен в Казани 16 августа. Торжественная церемония выкатки состоится на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

    Многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М предназначен для поражения как наземных, так и морских целей с больших, малых и средних высот. Он был принят на вооружение в 1989 году.

    Автор: Василий Котов
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