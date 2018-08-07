Стало известно, когда состоится первый полет модернизированного Ту-23М3М

Москва, 7 августа. Первый полет российского модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М состоится до конца сентября текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ПАО «Туполев».

«Первый полет бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что первый образец усовершенствованного Ту-22М3М будет представлен в Казани 16 августа. Торжественная церемония выкатки состоится на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М предназначен для поражения как наземных, так и морских целей с больших, малых и средних высот. Он был принят на вооружение в 1989 году.