В ЛНР объяснили, зачем Киев отправляет добробатов в Донбасс

Донецк, 7 августа. Приглашение добровольческих батальонов, ранее выведенных из зоны конфликта, присоединиться к украинской так называемой операции объединенных сил в Донбассе говорит о низкой укомплектованности подразделений ВСУ, заявил во вторник представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как он напомнил, с таким предложением к добровольцам обратился ранее командующий так называемой ООС Сергей Наев. По словам Наева, добробатам готовы предоставить возможность служить в резерве и пройти необходимую подготовку.

«Учитывая прежние негативные высказывания Наева по поводу добробатов, это свидетельствует о низкой укомплектованности силового блока», — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что сам Наев называл добровольческие группы неуправляемыми и неадекватными. Учитывая это обстоятельство, отметил Марочко, положение в частях и подразделениях ВСУ «далеко не радужное», и другими ресурсами для пополнения украинские силовики не располагают.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим перемирия, последнее, «хлебное», вступило в силу 1 июля. Несмотря на это, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.