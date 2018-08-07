«Точка G в Европе»: премьер Литвы оправдал маркетологов за эротическую рекламу Вильнюса

Вильнюс, 8 августа. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис не увидел преступления норм морали в эротической рекламе Вильнюса, создатели которой назвали литовскую столицу европейской «точкой G».

Полностью лозунг, предложенный маркетологами для туристической рекламной кампании, звучит так: «Вильнюс — это точка G в Европе. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают, это замечательно».

«Я думаю, что выбран странный метод рекламы, — заявил Сквернялис в эфире радио LRT. — Но я думаю, что нормы морали не преступлены».

При этом премьер Литвы отметил, что время выпуска рекламы надо было согласовать, поскольку в сентябре страна готовится принять Папу Римского. Правительство ранее попросило мэрию Вильнюса отложить рекламную кампанию до окончания визита Франциска I. Католическая церковь Литвы также высказалась против провокационной рекламы, которая, по ее мнению, закрепляет за городом образ центра секс-туризма, пишет «Парламентская газета».