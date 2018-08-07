Медведев: Ежегодно пять миллионов семей в РФ должны улучшать свои жилищные условия

Москва, 7 августа. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что ежегодно свои жилищные условия смогут улучшить порядка пяти миллионов семей в России.

Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы правительство России предпринимает шаги по реформированию рынка строительных и коммунальных услуг. Кроме того, реализуются программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

«Все последние годы мы стараемся сделать рынок строительных и коммунальных услуг более современным, более прозрачным​​​. Расселяем аварийное жилье, ветхое жилье», — сказал Медведев.

Он также добавил, что правительство создает условия для повышения доступности ипотечных кредитов. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря этим мерам «порядка пяти миллионов семей должны улучшать свои жилищные условия каждый год».