Меню
Политика
Медведев: Ежегодно пять миллионов семей в РФ должны улучшать свои жилищные условия
Происшествия
Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев: Ежегодно пять миллионов семей в РФ должны улучшать свои жилищные условия

    40

    Медведев: Ежегодно пять миллионов семей в РФ должны улучшать свои жилищные условия

    Москва, 7 августа. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что ежегодно свои жилищные условия смогут улучшить порядка пяти миллионов семей в России.

    Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы правительство России предпринимает шаги по реформированию рынка строительных и коммунальных услуг. Кроме того, реализуются программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

    «Все последние годы мы стараемся сделать рынок строительных и коммунальных услуг более современным, более прозрачным​​​. Расселяем аварийное жилье, ветхое жилье», — сказал Медведев.

    Он также добавил, что правительство создает условия для повышения доступности ипотечных кредитов. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря этим мерам «порядка пяти миллионов семей должны улучшать свои жилищные условия каждый год».

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.