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Грузия продолжит курс на интеграцию в ЕС и НАТО
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    Грузия продолжит курс на интеграцию в ЕС и НАТО

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    Грузия продолжит курс на интеграцию в ЕС и НАТО

    Тбилиси, 7 августа. Тбилиси продолжит курс на полноценную интеграцию в Евросоюз и НАТО, сообщил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на международном форуме по вопросам безопасности.

    «Грузия продолжит курс на полноценную интеграцию в ЕС и НАТО», — заявил он.

    По его мнению, членство Грузии в НАТО станет для страны гарантом суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ государства.

    Напомним, Грузия активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года грузинский лидер Эдуард Шеварднадзе заявил о желании Тбилиси стать членом альянса, это стремление подтвердил и следующий президент страны Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО. В июле этого года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил намерение военного блока принять Грузию в организацию, однако когда это произойдет, он не уточнил.

    Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт».

    Автор: Дарья Смолина
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