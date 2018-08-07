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Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Воронежской области
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    Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Воронежской области

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    Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Воронежской области

    Москва, 7 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Воронежской области Александром Гусевым, о чем говорится в сообщении на сайте Кремля. 

    Согласно приведенным данным, в ходе разговора врио главы региона предложил создать особую экономическую зону в Воронежской области. Российскому лидеру эта идея понравилась.

    «Проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона, — сказал глава российского государства, обращаясь к Гусеву. — Поэтому я, конечно, Ваше предложение поддержу».

    Напомним, накануне врио губернатора Тюменской области Александр Моор попросил президента РФ Владимира Путина помочь найти финансирование для строительства комплексного онкодиспансера «Медицинский город».

    Автор: Тимур Румянцев
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