Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Воронежской области

Москва, 7 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Воронежской области Александром Гусевым, о чем говорится в сообщении на сайте Кремля.

Согласно приведенным данным, в ходе разговора врио главы региона предложил создать особую экономическую зону в Воронежской области. Российскому лидеру эта идея понравилась.

«Проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона, — сказал глава российского государства, обращаясь к Гусеву. — Поэтому я, конечно, Ваше предложение поддержу».

Напомним, накануне врио губернатора Тюменской области Александр Моор попросил президента РФ Владимира Путина помочь найти финансирование для строительства комплексного онкодиспансера «Медицинский город».