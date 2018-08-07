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Великобритания передаст образцы отравляющего вещества из Эймсбери экспертам ОЗХО
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    Великобритания передаст образцы отравляющего вещества из Эймсбери экспертам ОЗХО

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    Великобритания передаст образцы отравляющего вещества из Эймсбери экспертам ОЗХО

    Лондон 7 августа. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возьмут образцы вещества, которым отравились двое граждан Великобритании в Эймсбери. Об этом сообщает МИД Великобритании.

    Чиновники пригласили представителей организации в рамках расследования инцидента в Эймсбери.

    «Великобритания пригласила независимых технических экспертов надзорной организации приехать в Соединенное Королевство для сбора дополнительных образцов», — сообщили в МИД страны.

    Напомним, что 4 июля в Эймсбери граждане Великобритании отравились «неизвестным веществом», который они приняли за духи. Женщина скончалась в больнице, а мужчина — выжил. Власти Великобритании заявили, что вещество схоже с тем, каким отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Великобритании в попытке скрыть результаты расследования. Она отметила, что в Лондоне искусственно создают атмосферу секретности по «делу Скрипалей» и инциденту в Эймсбери. Российские дипломаты неоднократно пытались получить доступ к расследованию, однако в Лондоне на это никак не реагировали.

    Автор: Денис Коробейников
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