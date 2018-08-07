Эксперт назвал идею об амнистии осужденных за лайки и репосты недальновидной политикой

Москва, 7 августа. Корпорация Mail.ru Group ориентирована на извлечение коммерческой выгоды, а вопросы безопасности отходят на второй и третий план. Об этом заявил общественно-политический деятель, писатель и публицист Юрий Самонкин.

По его словам, корпорация «закрывает глаза» на проблематику экстремизма. Противоправный контент остается нерешенной проблемой социальной сети «ВКонтакте», несмотря на усилия Роскомнадзора.

«На примере «ВКонтакте», а это российская социальная сеть, мы прекрасно видим, что проблематика распространения запрещенного контента, несмотря на постоянный мониторинг администрации и РКН, в целом остается крайне острой и нерешенной. (…) У Facebook крупный штат сотрудников, которые следят за своим контентом, что следует сделать и Mail.ru. Они ориентированы на получение коммерческой выгоды, а безопасность уходит на второй и третий план. Это является недальновидной политикой», — сказал Самонкин в интервью iReactor.

Ранее руководство компании Mail.ru Group выступило против возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях. Корпорации принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в заявлении.

Напомним, депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на предложение Mail.Ru Group в своем Facebook. Он поддержал предложение корпорации, однако отметил, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно.