Меню
Украина
Победа над Украиной в ВТО поможет России в споре с ЕС
Происшествия
Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Победа над Украиной в ВТО поможет России в споре с ЕС

    140

    Победа над Украиной в ВТО поможет России в споре с ЕС

    Москва, 7 августа. Судебный спор с Украиной по энергокорректировкам, который выиграла Россия, поможет Москве в будущих исках к Евросоюзу. Об этом заявила заместитель директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова.

    «Формально иск был подан против Украины, но с учетом того, что законодательство этой страны было полностью скопировано с законодательства Евросоюза, победа в этом споре может повлиять на исход аналогичного разбирательства России с ЕС», — отметила она.

    В настоящий момент Россия приостановила спор с ЕС, поскольку ожидала результатов судебной тяжбы с Украиной, где ситуация развивалась более динамично. Майорова подчеркнула, что после судебной победы над Украиной России будет на что опереться в споре с ЕС.

    Всего же за последние шесть лет (с момента вступления в ВТО) России инициировала шесть судебных разбирательств и стала ответчиком в восьми спорах, причем двое из них оказались заморожены из-за изменения российского законодательства. Майорова подчеркнула, что, вопреки прогнозам многих экспертов, никаких катастрофических последствий от вступления в ВТО не произошло. Напротив, сельское хозяйство выросло на 12%, промышленность — на 3%, пишет «Российская газета».

    Напомним, что в июле Россия выиграла в ВТО два спора с Украиной — по ограничению импорта украинских вагонов, а также по пошлинам на нитрат аммония российского производства.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.