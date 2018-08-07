Победа над Украиной в ВТО поможет России в споре с ЕС

Москва, 7 августа. Судебный спор с Украиной по энергокорректировкам, который выиграла Россия, поможет Москве в будущих исках к Евросоюзу. Об этом заявила заместитель директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова.

«Формально иск был подан против Украины, но с учетом того, что законодательство этой страны было полностью скопировано с законодательства Евросоюза, победа в этом споре может повлиять на исход аналогичного разбирательства России с ЕС», — отметила она.

В настоящий момент Россия приостановила спор с ЕС, поскольку ожидала результатов судебной тяжбы с Украиной, где ситуация развивалась более динамично. Майорова подчеркнула, что после судебной победы над Украиной России будет на что опереться в споре с ЕС.

Всего же за последние шесть лет (с момента вступления в ВТО) России инициировала шесть судебных разбирательств и стала ответчиком в восьми спорах, причем двое из них оказались заморожены из-за изменения российского законодательства. Майорова подчеркнула, что, вопреки прогнозам многих экспертов, никаких катастрофических последствий от вступления в ВТО не произошло. Напротив, сельское хозяйство выросло на 12%, промышленность — на 3%, пишет «Российская газета».

Напомним, что в июле Россия выиграла в ВТО два спора с Украиной — по ограничению импорта украинских вагонов, а также по пошлинам на нитрат аммония российского производства.