Москва, 8 августа. Франция придерживается стратегии дестабилизации Центральноафриканской республики, поэтому ей невыгодно сотрудничество России и ЦАР, сообщает Afrique media. По данным СМИ, Париж переживает, что его интересы в африканском государстве могут быть потеснены.

Как отмечает африканское издание, французы в ЦАР действуют под прикрытием вооруженной мусульманской группировки Селека, таким образом помогая дестабилизировать обстановку внутри страны.

Источники Afrique media заявляют, что в среду, 8 августа, в Нджамене состоится встреча лидеров группировок, организованная Францией, на которой будет заявлен протест сотрудничеству России и ЦАР. По поручению французских властей лидеры группировок в августе заявят о недопустимости взаимодействия с РФ, отмечают источники. Это делается для того, чтобы предъявить ультиматум против партнерства правительства ЦАР с Россией.

Лидеры повстанцев настаивают, чтобы РФ покинула Центральноафриканскую республику. Это делается, чтобы навязать властям ЦАР реформы и ограничить президентский мандат. В рамках ультиматума боевики угрожают оспорить права президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

За последние несколько месяцев представители Франции неоднократно выражали недовольство эффективным сотрудничеством России и ЦАР на гуманитарном, военном политическом и других уровнях.

Повстанцев и Францию, влияние которой в регионе снижается, беспокоят успехи солдат армии страны, поскольку они нарушают их планы, отмечает издание, напоминая, что из России в ЦАР в этом году были направлены для обучения военнослужащих национальной армии (FACA) 5 военных и 170 гражданских инструкторов. В этом Париж также увидел угрозу для себя.

«Франция всегда приучала Африку идти на уступки. Страна Эммануэля Макрона ведет переговоры с террористами. Это его обычная внешняя политика в Африке. Во время этих переговоров французские войска поставляют оружие этим террористам. В конце концов, Франция всегда способствовала росту нестабильности в африканских странах, что замедляло их развитие», — отмечает издание.

Однако власти ЦАР хотят нарушить нездоровую традицию и поворачиваются к России, чтобы создать более здоровые и плодотворные отношения вопреки попыткам дестабилизировать ситуацию.

