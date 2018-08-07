Вучич рассказал о планах провести референдум по вопросу Косово

Белград, 7 августа. Президент Сербии Александр Вучич пообещал на будущем референдуме не увязывать вопрос урегулирования в Косово со вступлением страны в ЕС.

Белград не будет ставить вопрос о членстве Сербии в ЕС и положении Косово. По словам Александра Вучича, народ должен однозначно высказаться по каждому вопросу. Он неоднократно заявлял, что отношения Белграда и Приштины должны решаться путем референдума.

Международные эксперты считают, что ради вступления страны в ЕС сербским властям придется отказаться от притязаний на Косово. В 2008 году косовско-албанские формирования объявили о независимости региона от Сербии.

ЕС является посредником на переговорах Белграда и Приштины. Власти Сербии лишились контроля над Косово, когда в 1999 году в конфликт вмешались силы блока НАТО, начав ковровые бомбардировки Югославии.