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Не хотим троянских коней в ЕС: Брюссель ужесточит правила предоставления гражданства
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    Не хотим троянских коней в ЕС: Брюссель ужесточит правила предоставления гражданства

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    Не хотим троянских коней в ЕС: Брюссель ужесточит правила предоставления гражданства

    Брюссель, 7 августа. Европейская комиссия (ЕС) приступила к работе по ужесточению условий выдачи гражданства Европейского союза лицам из других государств, первые нововведения ожидаются в сентябре текущего года. Об этом во вторник сообщает немецкая газета Spiegel.

    Причиной такого решения стали инциденты, связанные с «продажами гражданства» со стороны новых стран-членов ЕС, заявила комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

    «Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми «золотыми паспортами» с огромным беспокойством», — подчеркнула она.

    По ее словам, Кипр, Греция и Мальта выдавали паспорта уроженцам Советского Союза и Китая с «криминальным прошлым», которые продолжили вести нелегальную бизнес-деятельность на территории Европы.

    «Не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе», — подчеркнула Юрова, отметив, что такие люди могут создать угрозу безопасности ЕС.

    Ранее Европейский союз принял новые правила авиационной безопасности.

    Напомним, в июле представители миссии ЕС в Кишиневе предостерегли власти Молдавии от привлечения инвестиций в обмен на гражданство. Такие меры молдавского руководства могут поставить под угрозу либерализацию визового режима с Евросоюзом, так как Брюссель в инициативе Кишинева видит риск натурализации иностранцев, приехавших в Молдавию с иными намерениями.

    Автор: Дана Балан
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