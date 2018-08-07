Меню
Экономика
Сирия осудила возобновление санкций США против Ирана
Происшествия
Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия осудила возобновление санкций США против Ирана

    71

    Сирия осудила возобновление санкций США против Ирана

    Дамаск, 7 августа. Сирийская Арабская республика (САР) жестко осуждает повторное введение санкций Соединенных Штатов против Ирана. Об этом сообщило национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

    Власти Сирии обратили внимание, что ограничительные меры против Ирана являются незаконными с точки зрения международного права. Санкции приняты в стремлении «подтвердить гегемонию и высокомерие» администрации США после того, как она «потеряла доверие всего мира», выйдя из ядерной сделки с Ираном.

    «Сирия жестко осуждает решение американской администрации о повторном введении экономических санкций против Ирана», — подчеркнул источник.

    Ограничительные меры вступили в силу утром 7 августа в 7.01 по московскому времени.

    Напомним, 8 мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Президент США сообщил также о восстановлении всех санкций против Ирана и стран, которые ведут с ним общий бизнес. Впоследствии стало известно, что Вашингтон планирует начать кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран в несколько этапов.

    Накануне представитель американской администрации сообщила, что Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, в числе которых ограничительные меры против суверенного госдолга государства и его национальной валюты.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.