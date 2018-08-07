Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» начал антипиратскую вахту в Аденском заливе

Калининград, 7 августа. Сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России «Ярослав Мудрый» начал антипиратскую вахту в Аденском заливе. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа Роман Мартов.

По его словам, «Ярослав Мудрый» вышел из порта Джибути, где ранее экипаж корабля пополнил запасы топлива, воды и продовольствия. Кроме того, члены экипажа посетили с экскурсиями музеи, а также осмотрели местные достопримечательности.

«В настоящее время российский боевой корабль покинул порт и приступил к несению антипиратской вахты в районе Африканского рога», — сказал Мартов.

Он также добавил, что в рамках антипиратской вахты «Ярослав Мудрый» будет выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море, целью которого является обеспечение безопасности гражданских судов в Аденском заливе.