Меню
Россия
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» начал антипиратскую вахту в Аденском заливе
Происшествия
Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» начал антипиратскую вахту в Аденском заливе

    31

    Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» начал антипиратскую вахту в Аденском заливе

    Калининград, 7 августа. Сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России «Ярослав Мудрый» начал антипиратскую вахту в Аденском заливе. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа Роман Мартов.

    По его словам, «Ярослав Мудрый» вышел из порта Джибути, где ранее экипаж корабля пополнил запасы топлива, воды и продовольствия. Кроме того, члены экипажа посетили с экскурсиями музеи, а также осмотрели местные достопримечательности.

    «В настоящее время российский боевой корабль покинул порт и приступил к несению антипиратской вахты в районе Африканского рога», — сказал Мартов.

    Он также добавил, что в рамках антипиратской вахты «Ярослав Мудрый» будет выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море, целью которого является обеспечение безопасности гражданских судов в Аденском заливе.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.