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ВСУ подорвали автомобиль с медработниками в ДНР, погибли три человека
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    ВСУ подорвали автомобиль с медработниками в ДНР, погибли три человека

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    ВСУ подорвали автомобиль с медработниками в ДНР, погибли три человека

    Донецк, 7 августа. Украинские военные нанесли ракетный удар по санитарному автомобилю Донецкой народной республики, в результате чего погибли трое врачей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. 

    Автомобиль «Урал» с  необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль, двигался на вызов к жительнице населенного пункта Набережное с приборами освещения и включенными проблесковыми маячками. В транспортном средстве находились водитель и двое медиков. На подъезде к поселку по санитарному автомобилю с позиций 93-й бригады ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой. Все находившиеся в автомобиле люди погибли.

    В связи с этим ДНР обратилась ко всем правозащитным и международным организациям с призывом «не закрывать глаза на зверства украинской стороны». 

    Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка украинскими силовиками был обстрелян поселок Старомихайловка.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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