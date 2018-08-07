ВСУ подорвали автомобиль с медработниками в ДНР, погибли три человека

Донецк, 7 августа. Украинские военные нанесли ракетный удар по санитарному автомобилю Донецкой народной республики, в результате чего погибли трое врачей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Автомобиль «Урал» с необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль, двигался на вызов к жительнице населенного пункта Набережное с приборами освещения и включенными проблесковыми маячками. В транспортном средстве находились водитель и двое медиков. На подъезде к поселку по санитарному автомобилю с позиций 93-й бригады ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой. Все находившиеся в автомобиле люди погибли.

В связи с этим ДНР обратилась ко всем правозащитным и международным организациям с призывом «не закрывать глаза на зверства украинской стороны».

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка украинскими силовиками был обстрелян поселок Старомихайловка.