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Въезд в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018 могут продлить до Универсиады 2019 года
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    Въезд в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018 могут продлить до Универсиады 2019 года

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    Въезд в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018 могут продлить до Универсиады 2019 года

    Красноярск, 7 августа. Правительство прорабатывает вопрос продления безвизового въезда в Россию для обладателей паспортов болельщика ЧМ-2018 до Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

    Об этом журналистам рассказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, сейчас Кабмин России прорабатывает этот вопрос, политики высказывают разные мнения.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию до 31 декабря 2018 года для обладателей паспорта болельщика.

    Напомним, Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярском крае с 2 по 12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

    Напомним, Россия уже принимала Универсиаду в 2013 году. Она прошла в Казани. Ранее также стало известно, что Екатеринбург намерен подать заявку на право проведения Универсиады в 2023 году. 

    Въезд в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018 могут продлить до Универсиады 2019 года

    Автор: Алия Садыкова
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