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Трамп поставил ультиматум странам, ведущим бизнес с Ираном
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    Трамп поставил ультиматум странам, ведущим бизнес с Ираном

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    Трамп поставил ультиматум странам, ведущим бизнес с Ираном

    Вашингтон, 7 августа. Американский лидер Дональд Трамп, комментируя восстановление санкций США против Ирана, заявил, что иностранные предприниматели не смогут вести свой бизнес одновременно с Вашингтоном и Тегераном. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

    Трамп напомнил, что американские санкции против Ирана были введены официально. По его словам, ограничительные меры являются самыми жесткими из всех когда-либо введенных, и они будет подняты в ноябре текущего года на новый уровень. 

    «Тот, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше», — заявил Трамп.

    Накануне американский лидер подписал указ, предусматривающий восстановление санкций против Ирана в два этапа. Ранее ограничительные меры были отменены в связи с ядерной сделкой.

    Автор: Дарья Смолина
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