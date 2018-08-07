Трамп поставил ультиматум странам, ведущим бизнес с Ираном

Вашингтон, 7 августа. Американский лидер Дональд Трамп, комментируя восстановление санкций США против Ирана, заявил, что иностранные предприниматели не смогут вести свой бизнес одновременно с Вашингтоном и Тегераном. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Трамп напомнил, что американские санкции против Ирана были введены официально. По его словам, ограничительные меры являются самыми жесткими из всех когда-либо введенных, и они будет подняты в ноябре текущего года на новый уровень.

«Тот, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше», — заявил Трамп.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

Накануне американский лидер подписал указ, предусматривающий восстановление санкций против Ирана в два этапа. Ранее ограничительные меры были отменены в связи с ядерной сделкой.