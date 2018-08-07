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Корабль римской эпохи нашли у берегов Крыма
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    Корабль римской эпохи нашли у берегов Крыма

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    Корабль римской эпохи нашли у берегов Крыма

    Севастополь, 7 августа. Участники подводной экспедиции «Нептун» нашли на дне моря возле берегов Балаклавы отлично сохранившийся деревянный корабль, по предварительным данным, древнеримский. Об этом во вторник сообщил начальник экспедиции Роман Дунаев.

    Он отметил, что в результате экспедиции было найдено парусное судно с прекрасно сохранившимся якорем.

    «По якорю мы можем сделать приблизительную датировку: по самым смелым предположениям мы имеем дело с древнеримским парусным судном», — заявил эксперт.

    Дунаев назвал данную находку «уникальной», поскольку ранее в такой целостности корабли римской эпохи на полуострове не находили, передает ТАСС.

    Отмечается, что данное судно нашли на 90-метровой глубине, сейчас с ним активно работают археологи.

    Автор: Дана Балан
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