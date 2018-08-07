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В Москве простились с погибшим в ЦАР российским журналистом Джемалем
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    В Москве простились с погибшим в ЦАР российским журналистом Джемалем

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    В Москве простились с погибшим в ЦАР российским журналистом Джемалем

    Москва, 7 августа. Во вторник в Москве прошла церемония прощания с погибшим в Центральноафриканской республике российским журналистом Орханом Джемалем. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, тело Джемаля к Московской соборной мечети было доставлено около 13.00 дня.

    По мусульманским традициям, церемония началась с обряда омовения, затем прочли погребальную молитву Джаназа-намаз. Проститься с журналистом пришли не только родственники и друзья, но и неравнодушные к творчеству Джемаля люди, а также коллеги, в том числе Максим Шевченко.

    В Москве простились с погибшим в ЦАР российским журналистом Джемалем

    По окончании джаназы, заупокойной молитвы, Джемаля похоронят на Хованском кладбище.

    В Москве простились с погибшим в ЦАР российским журналистом Джемалем

    Тела троих российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — были найдены в Центральноафриканской республике недалеко от города Сибут 30 июля. Обстоятельства их смерти устанавливаются. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

    Похороны оператора Кирилла Родченко на Булатниковском кладбище и режиссера-документалиста Расторгуева на Троекуровском кладбище также назначены на вторник.

    Автор: Анна Агибалова
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