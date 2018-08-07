Сирия, 7 августа. Мирные жители активно возвращаются в свои дома в недавно освобожденной провинции Эль-Кунейтра. США доставили в Хасаку новую партию военной техники и вооружений для курдских отрядов SDF****. ВВС САР и ВКС РФ совместно атакуют стоянки остатков отрядов ИГ1 к северо-востоку от Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР наносят удары по местам стоянок остатков отрядов боевиков ИГ на северо-востоке провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: полностью завершили разминирование в ряде районов Эль-Кунейтры в целях скорейшего возвращения беженцев в свои дома; несколько продвинулись в борьбе с разрозненными бандгруппами ИГИЛ1 в Эс-Сувейде.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась артиллерийским ударам войск САР в предместьях Аль-Латамины; провела попытку атаки на САА в Северо-восточной Латакии руками одной из подконтрольных бригад исламистов.

Международная коалиция: доставила в Хасаку новую партию военной техники и вооружений для курдских отрядов SDF.

Провинция Латакия

Новостной Telegram-канал (@nors2017) сообщил, что нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Сараф в горной местности северо-восточной части Латакии пытались совершить боевики из бригады «Джебель Аль-Ислам», связанной с «Джебхат ан-Нусрой». Попытка атаки джихадистов на объекты Республиканской гвардии САА была проведена сегодня утром, однако правительственные силы САР смогли достаточно быстро отбить ее. Наблюдатели отмечают, что в последний месяц вооруженные бандгруппы, базирующиеся в горах на северо-востоке Латакии, а также в других районах на окраинах «Большого Идлиба», заметно усилили обстрелы как опорных пунктов войск САР, так и жилых кварталов прифронтовых поселений.

Провинция Хама

Артиллерийские дивизионы САА нанесли серию тяжелых ударов по военным объектам вооруженных группировок, аффилированных с «Джебхат Фатх аш-Шам», в предместьях города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом сообщил Twitter-канал боевиков Qalaat Al Mudiq. Сведения об уроне, причиненном исламистам, в настоящий момент выясняются. Данный обстрел правительственных войск САР стал ответом на недавнюю серию ударов боевиков. Район Аль-Латаминского выступа относится к «Большому Идлибу» и уже седьмой год находится в оккупации исламистских формирований, значительная часть которых напрямую подчиняется командованию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Эс-Сувейда

В пустынных районах северо-восточной части Эс-Сувейды в настоящее время продолжается операция против остатков отрядов «Исламского государства»1. Военный источник сообщил на своей странице в Twitter (@watanisy), что военнослужащим САА удалось заметно продвинуться в районе населенного пункта Ас-Сафа. Параллельно с армейскими подразделениями сирийской армии на этом направлении, а также в окрестностях расположенной неподалеку деревни Аль-Рахба работает боевая авиация ВВС САР и ВКС РФ, нанося удары по местам стоянок террористов. Военные эксперты уверены, что активность боевиков ИГ в этом регионе поддерживается с базы Соединенных Штатов вблизи Ат-Танфа, которая находится немного восточнее.

Провинция Хасака

В провинцию Хасака на территорию так называемого Курдистана прибыл очередной военный конвой международной коалиции, возглавляемой США, сообщает в Twitter (@AfarinMamosta) курдский военный источник. Согласно его данным, колонна состояла из примерно 200 грузовиков. Местные активисты предполагают, что Соединенные Штаты доставили новую крупную партию техники и вооружений курдским радикалам Демократических сил Сирии (SDF), чтобы склонить главарей Рожавы к отказу от дальнейшего продолжения диалога с официальным Дамаском. Ранее курды заявили о готовности передать под управление законного правительства САР ряд ключевых объектов инфраструктуры на северо-востоке арабской республики, а также упомянули о возможности возвращения под контроль официального сирийского руководства захваченных отрядами SDF нефтяных полей.

Провинция Эль-Кунейтра

Все больше мирных жителей возвращаются в свои дома в Эль-Кунейтре. На этот раз активный приток населения был зафиксирован в районе населенных пунктов Джаббата Аль-Хашаб, Уфания и Тринджа, в которых недавно завершилась операция сирийских военных по разминированию и очистке территории от следов присутствия террористов, сообщает информационный ресурс в Telegram (@Syria_2_4). Данные поселения располагались у самой линии фронта — между Эль-Кунейтрой и стратегическим городом Хадер, который «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольные ей группировки неоднократно пытались захватить в ходе вооруженного конфликта, чтобы объединиться с другим террористическим анклавом, существовавшим в Западной Гуте в соседней провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)