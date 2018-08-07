Художник мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Александр Шер скончался в Подмосковье

Москва, 7 августа. Художник-мультипликатор Александр Шер, работавший над мультфильмом «Каникулы в Простоквашино», скончался в Подмосковье на 85 году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

«Тяжелая невосполнимая утрата. Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей», — говорится в сообщении.

Отметим, что Шер работал прорисовщиком на студии «Союзмультфильм», приложив руку к созданию 40 анимационных лент, а затем, в 1979 стал художником-постановщиком. При его участии были созданы мультфильмы «Приключения Васи Куролесова», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Как ослик грустью заболел», «Кважды ква», «Кот, который умел петь», а также «Каникулы в Простоквашино».

Кроме того, Шер был автором и художником-иллюстратором книг. Он работал над подготовкой к публикации «Тридесятые сказки» и «Попался волчок на крючок».