Медведев поручил сориентировать бюджет на выполнение майского указа

Москва, 7 августа. Выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и обеспечение макроэкономической стабильности в стране должны по-прежнему остаться приоритетами проекта бюджета государства на 2019 год, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.

В ходе совещания о расходах бюджета на ЖКХ и строительство в 2019-2021 годах премьер-министр обозначил основные цели на будущий период.

«В новом бюджетном цикле мы должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента», — сказал Медведев.

По его словам, будет предусмотрено необходимое количество средств для достижения поставленных задач.

Напомним, 7 мая 2018 года, после официального вступления в должность президента РФ, глава России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Новый указ состоит из задач по увеличению продолжительности жизни россиян, технологическому развитию страны, индексации пенсий, а также вхождению нашего государства в число пяти крупнейших экономик мира.

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил выполнение майских указов президента России.