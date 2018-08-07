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Медведев поручил сориентировать бюджет на выполнение майского указа
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    Медведев поручил сориентировать бюджет на выполнение майского указа

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    Медведев поручил сориентировать бюджет на выполнение майского указа

    Москва, 7 августа. Выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и обеспечение макроэкономической стабильности в стране должны по-прежнему остаться приоритетами проекта бюджета государства на 2019 год, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.

    В ходе совещания о расходах бюджета на ЖКХ и строительство в 2019-2021 годах премьер-министр обозначил основные цели на будущий период.

    «В новом бюджетном цикле мы должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента», — сказал Медведев.

    По его словам, будет предусмотрено необходимое количество средств для достижения поставленных задач.

    Напомним, 7 мая 2018 года, после официального вступления в должность президента РФ, глава России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Новый указ состоит из задач по увеличению продолжительности жизни россиян, технологическому развитию страны, индексации пенсий, а также вхождению нашего государства в число пяти крупнейших экономик мира.

    Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил выполнение майских указов президента России.

    Автор: Екатерина Кухарева
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