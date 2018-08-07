«Мусорный бардак»: в администрации Тамбовского района узнали о фальсифицированных слушаниях и изменениях в генплан из Интернета

Решение о размещение мусорного полигона на территории земель сельхозназначения в Тамбовской области не могло не пройти незамечено среди местных жителей. Группа активистов выступила в защиту экологии родного края и кроме того отметила, что решение о выделении 60 га плодородной земли под утилитарные цели незаконно и противоречит правам населения. Неожиданностью для части инициативной группы было также узнать о том, что часть приглашенных на публичные слушания местных жителей, которые поддержали решение, даже не знают, что там находились. Подробнее о безразличие местных органов власти в материале Федерального агентства новостей.

«Начала работу с людьми, чтобы выяснить, присутствовали ли они на принятии генплана. Оказалось, что нет. Это все фальсификация»

К членам инициативной группы поступило 697 письменных обращений от граждан, несогласных с изменениями в «Правилах землепользования и застройки муниципального образования Беломестнодвойневский сельсовет Тамбовского района, Тамбовской области». Местные жители недовольны решением властей и выступают за сохранение зон лесонасаждений и водоемов.

«Мы приехали семьей четыре года назад из Северодвинска. Нам эта деревня очень понравилась. Живописные водоемы, единый архитектурный стиль. В 2016 году никакого волнения народу по поводу изменений в генплан никто не слышал. Сейчас мы возмущены. На собрании нашему главе сельского совета просто не давали говорить. При его непосредственном участии были внесены изменения в генплан за нашими спинами, — возмущается местная жительница Елена. — Мы как люди поселившиеся хотели бы отстаивать свою землю и остаться здесь жить».

Среди активистов также нашлись и специалисты в данной области права, которые оказались в шоке от принятых местными депутатами поправок в ПЗЗ. Так местная жительница Анастасия Левина, будучи специалистом в области недвижимости и имущественного права, оцепенела от увиденных в селе листовках, в которых были указаны недавние решения властей.

«Первым делом я хотела понять, что пытаются внедрить в эти правила. И когда я открыла этот проект, то поняла, что речь идет о шести зонах, уже обозначенных в генеральном плане. Раньше в нем было 10 зон, сейчас 6. Убрали зону водного фонда и лесонасаждений. Внедрили так называемую зону Сп1, связанную с захоронениями, и пытались ввести Сп2 — зону складирования и захоронения отходов. В связи с этим я стала консультировать местных жителей, распечатала эти протоколы, начала работу с людьми, чтобы выяснить, присутствовали ли они на принятии генплана. Оказалось, что нет. Это все фальсификация», — рассказала Анастасия Левина.

По ее словам, авторы решения так спешили, что нарушили все процедуры. Прежде чем вводить зону Сп2, нужно было включиться в населенные пункты, а не сразу в генеральный план. Следующим шагом, если бы им удалось утвердить ПЗЗ, следовало начать смену категории земли сельхозназначения. Данное решение принимается на уровне губернатора.

Анастасия Левина уверена, что проект по мусоропереработке под Тамбовом уже готов. На сегодняшний день, так как это категория сельхозназначния, земли имеют особую зону охраны.

«Понимаете, у нас катастрофа в том, что из генерального плана были убраны земли водного фонда и реки. Их заменили на карте прудами. На территории Беломестнодвойневского сельсовета существуют еще две реки. В окрестностях села расположен исток реки Двойня, по которой село и получило второе название. Челнавское водохранилище и река Челновая — река в Тамбовской области России, левый приток Пны — бассейн Волги. Река внесена в Государственный водный реестр РФ, — сообщил собеседник. — Когда речь идет в плане о водных ресурсах, то перечисляют на территории пруды, болота и ручьи. Рек нет даже в обоснование. Это преступление к природным ресурсам, снабжающим область и прилегающие территории».

На ее взгляд, обоснование, которое подготовила фирма из Тамбовской области, не поддается критике. На данный момент инициативная группа занята поиском возможности лишить компанию лицензии за вынесенное обоснование.

«Ну, мне как-то нужно было слушания провести»

23 июля в селе Беломестная Двойня состоялись публичные слушания по обсуждению изменений в ПЗЗ муниципального образования Беломестнодвойневский сельсовет Тамбовского района по требованию инициативной группы. Для участия в слушаниях зарегистрировались около 500 человек. В зале не хватало свободных мест. Ответы жителям давали глава сельсовета Сергей Друцкий, глава Тамбовского района Алексей Бородин и заместитель прокурора Тамбовского района Наталья Фирсова.

По словам присутствовавшего на слушаниях представителя регионального отделения профсоюза «Союз ССР» Романа Артамонова, выяснился замечательный факт, что предыдущие два слушания были фальсифицированы главой местной администрации. В 2016 и 2017 году состоялись слушания, на которых были внесены изменения в генеральный план в отношении определенных зон на данной территории. На эти слушания пришли конкретные жители, чьи фамилии были вписаны в итоговые протоколы. Но все, кто там обозначен, заявили, что не присутствовали на этих слушаниях.

«На мой вопрос о фальсификации во время публичных слушаний мне в открытую глава сельского совета сказал: «Ну, мне как-то нужно было слушания провести». Тут же рядом сидит зампрокурора Тамбовского района и не реагирует. О том, чтобы привлечь главу за фальсификацию ни словом, ни духом. Рядом сидит глава Тамбовского района и заявляет, что случайно узнал об этих слушаниях из Интернета. А о том, что изменился генплан, вообще не знал», — раздосадовано констатирует Роман Артамонов.

На публичных слушаниях также выяснилось, что собственником участка и разработчиком генерального плана являлась одна и та же компания — АО «Корпорация развития Тамбовской области», а 17 июля 2017 года участок перешел в собственность АО «Тамбовская сетевая компания», которая занимается утилизацией отходов.

«Глава села даже не знает, что на его территории есть реки. Также он не знает, какие изменения в генплане произошли за это время. Когда я сказала, что нет зоны водного фонда, он мне ответил: «Как это нет?». Человек глава и ему действительно не интересно, что творится в нашем генплане. Он пытался ввести всех в заблуждение, ссылаясь, что проблемный вопрос в оцифровке территории, из-за которых и вносятся изменения в ПЗЗ», — заявила Анастасия Левина.

Инициативной группой было предложено представителям власти, что для благоприятной жизнедеятельности человека, жителей Беломестнодвойневского сельсовета и всех заинтересованных людей Тамбовской области необходимо отклонить зону складирования и захоронения отходов, оставить территорию лесонасаждений и водного фонда.

Встретив давление со стороны местных жителей, глава местной администрации Сергей Друцкий предложил исключить из Правил землепользования зоны специального назначении зону складирования и захоронения отходов. Его поддержал глава Тамбовского района Алексей Бородин. Он согласился с тем, что начинать надо с изменения генплана и делать это надо законными методами. По его словам, только депутаты добровольно или в судебном порядке могут отменить результаты публичных слушаний.

Заместитель прокурора Тамбовского района Наталья Фирсова отметила нарушения в генеральном плане, зона складирования и захоронения отходов не может находиться на землях сельхозназначения. Она сообщила, что 17 июля Главе сельсовета было вынесено прокуратурой района представление, в котором предложено рассмотреть изменения или исключение данной зоны из проекта.

По словам местных активистов, обращение в совет депутатов от народа сейчас малая доля того, что на самом деле следует сделать.

«У нас очень интересная ситуация складывается: глава поселения также народный депутат и председатель совета депутата»

Активисты переживаю, что местные власти захотят аннулировать резолюцию публичных слушаний, принятую ранее. Дело в том, что на публичных слушаниях могут выступать постоянно проживающие жители. На данный момент сельсовет пытается доказать, что член инициативной группы Анастасия Левина не является постоянным местным жителем.

«Спустя 10 дней со дня решения все принятые документы должны быть опубликованы. До сих пор на сайте местной администрации не опубликовали протокол и заключение публичных слушаний. После этого совет народных депутатов из 10 человек должны вынести решение. Но у нас очень интересная ситуация складывается: глава поселения также народный депутат и председатель совета депутата. Интересно, как он принимает у себя отчет. Сам себе отчитывается, сам же принимает решения», — сетует Анастасия.

Как поделилась активистка, если все же многофункциональный глава поселения поддержит решение, то документ, принятый на публичных слушаниях, получит правовой статус. В данном случае, так как инициативная группа требует отклонить проект и направить информацию о нарушениях в прокуратуру — совет с большей вероятностью отклонит решение публичных слушаний, либо рассмотрит вопрос о неправомерности проведенного собрания. В дальнейшем они будут обязаны провести их заново. Проводить их будут, конечно, за закрытыми дверьми с охраной, чтобы никто из активистов не пробрался.

«Я уверена их консультирует группа людей, заинтересованная в мусорном полигоне. Мы готовим документы, чтобы направить их в прокуратуру. Буду готовить также жалобу в Росприроднадзор. Буду подключать организацию из Ростова, ответственную за водоемы государственного значения», — сообщила Анастасия Левина.

На момент сдачи публикации был направлен официальный запрос в администрацию Тамбовской области с просьбой дать оценку публичным слушаниям, присутствие на которых отрицают участники, и прокомментировать решение о создании мусорного полигона на землях сельхозназначения.