Довел страну до ручки: в РФ отреагировали на планы Порошенко заменить приветствие ВСУ на бандеровский лозунг

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать проект закона, согласно которому привычный лозунг ВСУ будет изменен на «Слава Украине».

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, — потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом», — заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Если соответствующая инициатива будет принята парламентом, приветствия «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!» будут отменены.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что за планами украинских властей заменить традиционные лозунги бандеровскими вряд ли последуют какие-либо серьезные последствия.

«Совершенно очевидно, учитывая идеологический фундамент действующей киевской власти, для карательных батальонов и прочих сил замена лозунга будет выглядеть органично. Поэтому закрепление подобной идеологической символики на государственном уровне выглядит логично. Непонятно только, почему украинские власти делают это так поздно. Следуя их логике, им стоило бы сделать это с самого начала», — говорит политолог.

Порошенко пытается закрепиться по всем идеологическим направлениям, совершая некие действия, которые не требуют серьезных сил и ресурсов, продолжает собеседник агентства.

«Таким образом Порошенко участвует в избирательной кампании. Данное его решение можно считать популистским. Солдаты ВСУ могут приветствовать друг друга как угодно, это их дело. Я не вижу в данном случае какой-то чудовищной подоплеки или усиления украинского галицистского, бандеровского национализма. Я скорее вижу демонстрацию деятельности штаба Порошенко, который уже работает, нарушая, между прочим, законы Украины. Технологи работают и в данном направлении, считая, что закрепление подобного приветствия и ассоциация с его именем даст Порошенко поддержку электората внутри силовиков», — резюмировал Александр Асафов.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник запаса Виктор Баранец в свою очередь отметил, что Порошенко продолжает линию на «бандеризацию» украинской армию.

«Мы знаем, что приветствие «Слава Украине» — это калька самого гнусного сословия украинской истории. Это прежде всего УНА-УНСО1, то есть чистопородные бандеровцы. Таким образом Петро Порошенко еще раз подвигает украинскую армию к идеализации бандитов, которые уничтожали собственный народ в те времена, когда в лесах Прикарпатья и на Западной Украине работали головорезы, которые десятками тысяч уничтожали ни в чем не повинных людей», — говорит военный обозреватель «КП».

Виктор Баранец допустил, что если инициатива Порошенко пройдет, то в будущем солдаты ВСУ будут приветствовать друг-друга еще более экстравагантным приветствием — «Хайль, Гитлер».

«Мне кажется, что вся идеология зараженной националистическим ядом части Украины, в том числе и части армии, как раз и соответствует этим фашистским идеалам. В этой ситуации нужно понимать еще одну важную вещь. Впереди президентские выборы, Петро Порошенко понимает, что его кресло шатается, что 2/3 украинского здравомыслящего населения не поддерживает этого руководителя хунты, который довел свою страну до ручки», — резюмировал военный.

Ранее Порошенко объявил о создании в составе ВМС Украины нового рода войск — морской пехоты, а также о том, что морпехи вместо черных получат береты цвета морской волны. Кроме того, вместо традиционных голубых беретов украинские десантники обязаны носить темно-бардовые, как и солдаты НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.