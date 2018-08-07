В России продлят программу по улучшению жилищных условий для молодых семей

Горки, 7 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в нашей стране будут продолжены программы по улучшению жилищных условий для молодых семей, а также по обеспечению жильем ветеранов.

Соответствующее заявление прозвучало на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Глава Кабмина напомнил, что в последние годы российское правительство много делает для того, чтобы у молодых семей была возможность улучшить свои жилищные условия. По словам Медведева, данная программа будет продолжена, так как она становится все более востребованной.

«Нужно еще раз проанализировать, какие деньги на все эти направления мы можем выделить», — заключил председатель правительства.

Напомним, ранее Медведев подписал постановление, согласно которому определяются функции министерства просвещения и его сокращенное название.