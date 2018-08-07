Полиция передала в суд дело по ДТП Смолова

Краснодар, 7 августа. Дело по ДТП футболиста клуба «Краснодар» и сборной России Федора Смолова передано в суд.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю, футболист пришел через сутки после ДТП в отделение полиции. Он пообещал восстановить поврежденную дорожную ограду. Ее ремонт обойдется в 58 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Смолов врезался на своем BMW M5 First Edition в дорожное ограждение, не справившись с управлением. Инцидент произошел по улице Ставропольской в 01.40 ночи. Футболист объяснил ДТП плохим самочувствием. Смолов не остался ждать полицию и покинул место аварии. Теперь его могут лишить водительского удостоверения.