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Полиция передала в суд дело по ДТП Смолова
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    Полиция передала в суд дело по ДТП Смолова

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    Полиция передала в суд дело по ДТП Смолова

    Краснодар, 7 августа. Дело по ДТП футболиста клуба «Краснодар» и сборной России Федора Смолова передано в суд.

    Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю, футболист пришел через сутки после ДТП в отделение полиции. Он пообещал восстановить поврежденную дорожную ограду. Ее ремонт обойдется в 58 тысяч рублей.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», Смолов врезался на своем BMW M5 First Edition в дорожное ограждение, не справившись с управлением. Инцидент произошел по улице Ставропольской в 01.40 ночи. Футболист объяснил ДТП плохим самочувствием. Смолов не остался ждать полицию и покинул место аварии. Теперь его могут лишить водительского удостоверения.

    Автор: Денис Коробейников
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