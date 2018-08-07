«Я лишь хотела разобраться»: редактор БелТА прокомментировала задержание конкурентов

Минск, 7 августа. Главный редактор белорусского портала tut.by Марина Золотова, редактор издания Анна Калтыгина и журналист «БелаПАН» Татьяна Коровенкова были задержаны в Минске по подозрению в краже информации агентства БелТА. О нарушениях правил использования контента сообщили подписчики издания, рассказала гендиректор БелТА Ирина Акулович.

«У БелТА есть платная подписка на информационную ленту. Об этом знают все. Подписчики первыми получают новости, которых еще нет на сайте. Мы получили жалобы от подписчиков о том, что у них возникали проблемы с авторизацией. То есть, кто-то использовал пароли, подключался к ленте и получал информацию нелегально», — сказала Акулович в комментарии ИА «Политика сегодня».

Она также отметила, что перед ней не было задачи наказать недобросовестных конкурентов лишением свободы.

«Я лишь хотела разобраться, поэтому написала заявление в милицию. Задержания — это уже поле действия правоохранительных органов. Я их не комментирую», — отметила Акулович.

При этом генеральный директор БелТА отметила, что другого способа разрешения ситуации пока не видит.

«Если уж берете информацию, то надо платить за нее», — сказала гендиректор БелТА.

Напомним, ранее стало известно о задержании главного редактора портала tut.by Марины Золотовой, журналистов Анны Калтыгиной и Татьяны Коровенковой. По версии следствия, с 2017 по 2018 год было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к новостной ленте БелТА. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы сроком до двух лет.