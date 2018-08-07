С трудом взобравшаяся на Монблан британка обнаружила на вершине пьющих шампанское россиян

Москва, 7 августа. Туристка из Великобритании Сэди Уайтлокс рассказала о своем подъеме на главную вершину Альп — гору Монблан. По словам путешественницы, подъем дался ей нелегко, а на вершине она обнаружила россиян, которые распивали шампанское.

Чтобы подняться на Монблан, Уайтлокс неделю обучалась в альпинистской школе. Как передает Daily Mail, подъем группе туристов давался нелегко. Одному из участников группы, в которой совершала восхождение Уайтлокс, стало плохо, и его эвакуировали на вертолете.

Британка завершить подъем смогла. Когда она поднялась на высоту более трех тысяч метров, она обнаружила россиян, которые пили шампанское из огромной трехлитровой бутылки. По мнению Уайтлокс, цена такой бутылки превышала две тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что пакистанские спасатели вывезли со склона горы Латок-1 альпиниста из Петербурга Александра Гукова, который был заблокирован в горах неделю.