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Посольство Франции не знает об избиении актера Сами Насери в московском клубе
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    Посольство Франции не знает об избиении актера Сами Насери в московском клубе

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    Посольство Франции не знает об избиении актера Сами Насери в московском клубе

    Москва, 7 августа. В посольстве Франции в Москве не знают о ситуации с французским актером Сами Насери, который, по сведениям СМИ, был избит в одном из столичных клубов.

    Как отметили в дипломатическом ведомстве, посольство пока не располагает данными о нападении на Насери. Как пишет РИА Новости, в ведомство пока никто не обращался.

    Ранее в правоохранительных органах российской столицы рассказали, что звезда фильма «Такси» Сами Насери рассказал полицейским о нападении на него.

    По его словам, в ночь с субботы на воскресенье он отдыхал с братом Ларби в баре «Войс». У артиста возник конфликт в неизвестным. Мужчина ударил артиста по лицу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. В справочной НИИ имени Склифосовского подтвердили, что актеру оказали врачебную помощь и в тот же день выписали.

    Посольство Франции не знает об избиении актера Сами Насери в московском клубе

    Автор: Алия Садыкова
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