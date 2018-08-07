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Совместный фонд развития раскроет России планы Китая на Дальний Восток — эксперт
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    Совместный фонд развития раскроет России планы Китая на Дальний Восток — эксперт

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    Совместный фонд развития раскроет России планы Китая на Дальний Восток — эксперт

    Москва, 7 августа. Россия и КНР организуют Фонд регионального развития объемом 100 млрд юаней, сообщил глава Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. По мнению эксперта Василия Михеева, проект поможет Москве контролировать инвестиции и видеть планы Пекина на Дальний Восток. 

    Руководитель группы Китая ИМЭМО РАН Василий Михеев заявил, что Москва перешла на новый уровень сотрудничества с Пекином. Сейчас проекты будут финансироваться с помощью совместных фондов, что ужесточит контроль над распределением средств.

    Эксперт считает, что российская сторона заинтересована в привлечении денег в те проекты, которые помогут созданию производства. 

    «Главная проблема фондов такого рода — именно в балансе интересов», — отметил Михеев, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

    Фонд также позволит наблюдать России за стратегическими инвестициями Китая на Дальнем Востоке. В Пекине считают, что необходимо стабилизировать внутренний рынок за счет внешних инвестиций. В этом ключе китайские власти рассматривают Россию в качестве рынка для своих товаров и рынка энергоресурсов.

    А нынешняя торговая война Китая и США может сыграть на руку России. Пекин намерен сократить объемы импорта сельскохозяйственной продукции из США, в связи с чем для России открываются новые возможности, резюмировал Михев. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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