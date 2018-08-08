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Сирия: САА зачищает остатки ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН
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    Сирия: САА зачищает остатки ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН

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    Сирия: САА зачищает остатки ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН

    Дамаск, 8 августа. Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачищать «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в пустыне Бадия и провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    По словам полевого офицера, обстрел позиций незаконной вооруженной группировки привел к уничтожению и ранению ряда боевиков. Кроме того, САА удалось разрушить часть боеприпасов, находящихся в распоряжении джихадистов.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места обстрела позиций террористов:

    Напомним, что в начале июня сирийская правительственная армия при содействии союзных войск начала масштабную военную операцию в северо-восточном районе провинции Эс-Сувейда. Известно, что перед началом наступления САА получила значительное подкрепление.

    В начале августа было официально объявлено о том, что Южная зона деэскалации в Сирии освобождена от боевиков. Правительственным войскам удалось выйти на границу с Иорданией. В результате провинции Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра полностью перешли под контроль правительственной армии.

    Сирия: САА зачищает остатки ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН

    Тем не менее, САА продолжает преследовать оставшиеся группы боевиков ИГ1, так называемые спящие ячейки. В связи с терактом, произошедшем в Эс-Сувейде 25 июля, в провинцию была направлена 42-я бригада 4-й бронетанковой дивизии, которая уже принимала участие в операции «Базальт» в Даръа и Эль-Кунейтра

    Сирийской правительственной армии удалось нейтрализовать двух боевиков, еще один злоумышленник был арестован. При содействии Национальных сил Обороны (NDF) САА также провела обыски на востоке Эс-Сувейды. В результате были обнаружены еще 50 членов ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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