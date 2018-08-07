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Власти Казахстана планируют запретить ввоз бензина из России
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    Власти Казахстана планируют запретить ввоз бензина из России

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    Власти Казахстана планируют запретить ввоз бензина из России

    Астана, 7 августа. В Казахстане проходит согласование приказа о запрете на ввоз в республику из России бензина железнодорожным транспортом. Предполагается, что он вступит в силу уже в августе, заявил вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

    Действие временного запрета на ввоз бензина железнодорожным транспортом из России продлится три месяца. Акчулаков пояснил, что у Казахстана «есть право вводить периодически так называемый конвенционный запрет на ввоз определенного вида продукта из индикативного баланса железнодорожным транспортом». Он пояснил, что на данный момент в стране переизбыток 92& бензина. Этот шаг Астаны заранее был согласован с российской стороной.

    «Этот приказ [о запрете ввоза бензина] сейчас находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции, — пояснил министр, — как только он выйдет, он начнет свое применение».

    Власти Казахстана планируют запретить ввоз бензина из России

    Предполагается, что документ вступит в силу через 10 дней после регистрации. Все железнодорожные станции России и Казахстана будут об этом уведомлены.

    Автор: Катерина Иванова
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