Конфликта в Южной Осетии не было бы, если Запад сказал Саакашвили «стой» — посол РФ

Москва, 7 августа. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов считает, что если бы Запад и мировое сообщество сказали бы Михаилу Саакашивили, который был президентом Грузии в 2008 году, «стой», войны в Южной Осетии не было бы.

Кулахметов напомнил, что с 2004 по 2008 год Грузия начала наращивать свой военный потенциал — в несколько раз возрос бюджет, увеличилась численность вооруженных сил. По его мнению, Саакашивили получал от Запада соответствующие сигналы, которые и позволили ему развязать руки. По крайней мере, считает посол, Запад не сказал грузинскому лидеру того времени: «Не поступай так». По мнению дипломата, Саакашвили воспринимал высказывания Запада однозначно — он может делать так, как считает нужным.

«Если бы мировое сообщество и Запад в первую очередь принципиально заняли позицию и сказали Саакашвили тем летом «стой», я думаю, мы бы это предотвратили», — заявил в интервью РИА Новости Кулахметов.

Напомним, вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Грузинская сторона атаковала Южную Осетию в ночь на 8 августа. Грузинские войска разрушили часть Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, большинство из которых к тому времени приняли российское гражданство, ввела войска в республику. После пяти дней боевых действий российские военные вытеснили грузинские войска из региона.

В министерстве иностранных дел России заявили, что военная операция России преследовала одну цель — прекратить агрессию Грузии. Согласно нормами международного права российская армия участвовала законно и отражала нападение на Южную Осетию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению внешнеполитического ведомства России, главный урок трагических событий 2008 года заключается в том, что силовое разрешение международных споров — бессмысленно.