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«АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    «АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Министерство обороны получит пять Ил-22М11 к 2021 году. Бушующий лесной пожар в Калифорнии стал крупнейшим в истории. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил сограждан. «АвтоВАЗ» изменит все.
    14:00 7 Августа 2018
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    Министерство обороны получит пять Ил-22М11 к 2021 году

    «АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Министерство обороны России до конца 2021 года получит пять самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок. Согласно информации, Воздушно-космические силы должны приобрести два самолета до 10 ноября следующего года, а еще три — до 10 ноября 2021-го. Начальная стоимость контракта превышает полтора миллиарда рублей. Добавим, объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 600 различных военно-транспортных самолетов и до 2035 года изготовить почти 2,5 тысячи воздушных судов.

    Бушующий лесной пожар в Калифорнии стал крупнейшим в истории

    «АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Площадь лесного пожара, разгоревшегося на севере американского штата Калифорния, превысила 1148 квадратных километров. Стихийное бедствие названо крупнейшим в истории региона. Пламя бушует на территории штата больше недели, уничтожено порядка 75 жилых домов и столько же нежилых строений. Службам удалось локализовать пожар только на 30%.

    Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил сограждан

    «АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил в больнице пострадавших в результате взрыва бензовоза на окраине Болоньи. Инцидент произошел накануне около аэропорта итальянского города Болонья. Прогремел сильнейший взрыв. По последним данным, на воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. ЧП случилось на эстакаде, на северо-западной окраине города, последствиями взрыва стали сильный пожар и обвал участка моста. Два человека погибли, 84 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии.

    «АвтоВАЗ» изменит все

    «АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» пообещал представить на Московском международном автосалоне пять новых моделей. В руководстве компании считают, что эта премьера произведет фурор среди автолюбителей. «АвтоВАЗ» разместил в соцсетях фото с пятью автомобилями, накрытыми чехлами. На баннере можно увидеть запись: «Премьера, которая изменит все». Представители компании предложили подписчикам угадать, какие модели скрываются за чехлами, и отметили, что секрет будет раскрыт очень скоро.

     

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