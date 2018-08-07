«АвтоВАЗ» представит пять моделей, которые «изменят все!» | 7 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Министерство обороны получит пять Ил-22М11 к 2021 году Министерство обороны России до конца 2021 года получит пять самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок. Согласно информации, Воздушно-космические силы должны приобрести два самолета до 10 ноября следующего года, а еще три — до 10 ноября 2021-го. Начальная стоимость контракта превышает полтора миллиарда рублей. Добавим, объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 600 различных военно-транспортных самолетов и до 2035 года изготовить почти 2,5 тысячи воздушных судов.

Бушующий лесной пожар в Калифорнии стал крупнейшим в истории Площадь лесного пожара, разгоревшегося на севере американского штата Калифорния, превысила 1148 квадратных километров. Стихийное бедствие названо крупнейшим в истории региона. Пламя бушует на территории штата больше недели, уничтожено порядка 75 жилых домов и столько же нежилых строений. Службам удалось локализовать пожар только на 30%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил сограждан Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил в больнице пострадавших в результате взрыва бензовоза на окраине Болоньи. Инцидент произошел накануне около аэропорта итальянского города Болонья. Прогремел сильнейший взрыв. По последним данным, на воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. ЧП случилось на эстакаде, на северо-западной окраине города, последствиями взрыва стали сильный пожар и обвал участка моста. Два человека погибли, 84 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии.