Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких

Москва, 7 августа. Российские и зарубежные ученые-генетики обнаружили гены, которые отвечают за «ручное» и агрессивное поведение лисицы. Об этом рассказали в институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Ученые уверены, что открытие в будущем может способствовать борьбе с психическими заболеваниями у людей. Исследователи изучали популяцию одомашненных (беляевских) лисиц, которая была создана в рамках эксперимента советского ученого Дмитрия Беляева. Генетик отобрал хищников по признаку лояльности к человеку, этот признак через несколько поколений закрепляется на генетическом уровне.

Как пишет РИА Новости, исследователи нашли 103 гена, которые отличали дружелюбных лисиц от агрессивных. При этом эти гены оказались схожими с участками генома собак.

Вероятным кандидатом на роль гена, регулирующего ручное поведение, эксперты назвали SorCS1. Мутации в этом гене влекли изменения всей глутаматной системы организма. Такие изменения наблюдались у людей, страдающих аутизмом и рядом других психических заболеваний. Поэтому исследователи считают, что SorCS1 может стать ключом для победы над этими заболеваниями.