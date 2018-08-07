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Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких
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    Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких

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    Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких

    Москва, 7 августа. Российские и зарубежные ученые-генетики обнаружили гены, которые отвечают за «ручное» и агрессивное поведение лисицы. Об этом рассказали в институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

    Ученые уверены, что открытие в будущем может способствовать борьбе с психическими заболеваниями у людей. Исследователи изучали популяцию одомашненных (беляевских) лисиц, которая была создана в рамках эксперимента советского ученого Дмитрия Беляева. Генетик отобрал хищников по признаку лояльности к человеку, этот признак через несколько поколений закрепляется на генетическом уровне.

    Как пишет РИА Новости, исследователи нашли 103 гена, которые отличали дружелюбных лисиц от агрессивных. При этом эти гены оказались схожими с участками генома собак.

    Вероятным кандидатом на роль гена, регулирующего ручное поведение, эксперты назвали SorCS1. Мутации в этом гене влекли изменения всей глутаматной системы организма. Такие изменения наблюдались у людей, страдающих аутизмом и рядом других психических заболеваний. Поэтому исследователи считают, что SorCS1 может стать ключом для победы над этими заболеваниями.

    Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких

    Автор: Алия Садыкова
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