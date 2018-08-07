Европа демонстрирует неповиновение США: в РФ оценили начало укладки первых труб «Северного потока — 2» в Германии

Работа над проектом «Северный поток — 2», несмотря на все политические сложности, идет по плану, заявил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту) Кристофер Дельбрюк. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Укладка первых труб в Германии <…> началась в конце июля»,— сказал он во время телефонной конференции.

В настоящий момент на борту судна Castoro 10 труб свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока — 2» с морской частью нового газопровода.

«Одновременно идут подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции», — добавили в компании.

Позиция Дании

В июне премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна может на юридических основаниях остановить строительство газопровода. В датский парламент были внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать строительство. Но Расмуссен подчеркнул, что у проекта газопровода есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может.

Однако недолго играл праздник на улице противников «Северного потока — 2». Член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер заявил, что оператор Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут газопровода в обход Дании.

Немцы поддерживают «Северный поток — 2»

Согласно данным опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL/n-tv, две трети граждан ФРГ (66%) выступило за продолжение строительства газопровода Северный поток — 2», только всего 23% высказалось против.

Более того, большинство опрошенных не доверяет заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о проекте газопровода. Они уверены, что им движет желание продвигать американский сжиженный газ на территории Европейского союза.

США и Украина договорились о совместном противодействии

Украинские власти заявляют, что Киев един с Соединенными Штатами в желании противодействовать проекту «Северный поток — 2», который они считают «прямой угрозой энергетической безопасности Европы». Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины по итогам встречи премьера Владимира Гойсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Суверенитет Германии

Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН укладу первых труб газопровода.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель понимает, что «Северный поток — 2» — это суверенитет Германии. Это независимость от навязываемого американцами сланцевого газа. Это развитие будущего для экономики Германии. И Меркель в этом случае входит в историю страны как созидательный федеральный канцлер. И поэтому, несмотря ни на какое давление американцев, она приняла это решение. Она его продавила через все барьеры европейской бюрократии.

И сегодня мы начинаем уже практическую реализацию проекта. Проблемы еще могут быть, но то, что Германия запланировала стать главным распределителем российского газа на европейской территории, совершенно однозначно. Заслуга здесь Меркель очень большая, несмотря на мощнейшее давление со стороны США. Думаю, она доведет этот международный проект до конца», — пояснил Игорь Морозов.

Демонстрация неповиновения

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Европа демонстративно отчитывается перед США о неотвратимости реализации «Северного потока — 2», демонстрирует неповиновение. Чем бы ни грозил Европе Дональд Трамп, сколько бы сжиженного газа он ни сулил, работы по прокладке труб в Европу идут по графику.