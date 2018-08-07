«Минск в записях не значится»: представитель Госдепа перепутала Литву и Белоруссию

Вашингтон, 7 августа. Встреча по минским соглашениям прошла в Литве, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Журналист Мэттью Ли пытался поправить ее, отметив, что Минск находится в Белоруссии, однако Нойерт не согласилась.

«Как вы, наверное, знаете, Курт Вокер, наш спецпредставитель по украинско-российским отношениям, находится сейчас на Украине. А ранее он был в Литве и встречался с различными представителями России. Они обсуждали минский процесс, и собираются еще вернуться к нему», — сказала Хизер Нойерт.

Журналист переспросил, не проходила ли встреча в Белоруссии. Нойерт ответила, что переговоры были в Литве, а «Минск в ее записях не значится».

«Если переговоры были в Белоруссии, у меня ничего нет об этом в расписании», — ответила Хизер Нойерт.

Пользователи Сети уже назвали Нойерт «второй Джейн Псаки», которая представляла Госдеп ранее, отмечает портал Replyua.net.

Напомним, Хизер Нойерт занимает должность Джен Псаки, которая также «прославилась» знанием географии. Именно ей принадлежит фраза о «берегах Белоруссии».