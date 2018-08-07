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Экс-депутат Рады предложил сослать в Донбасс миллионера, заявившего о «жирующих украинцах»
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    Экс-депутат Рады предложил сослать в Донбасс миллионера, заявившего о «жирующих украинцах»

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    Экс-депутат Рады предложил сослать в Донбасс миллионера, заявившего о «жирующих украинцах»

    Москва, 7 августа. Бывший депутат Рады Алексей Журавко призвал сослать в Донбасс украинского парламентария Александра Кирша, заявившего, что машина для жителей Украины является «предметом роскоши». 

    Активист Алексей Журавко возмутился заявлению Кирша о «жирующих украинцах». По словам депутатата, жители Украины, которые хотят покупать автомобили по доступным ценам, просто «с жиру бесятся».

    Журавко назвал циничным, что об этом говорит миллионер, получающий зарплату из кошельков простых граждан. Он опубликовал на своей странице Facebook фото постоянно спящего на заседаниях Рады Кирша. 

    «Украинцы, этого Кирша нужно гнать в шею за такие заявления. И отправлять на восстановительные работы в Донбасс», — призвал Журавко.

    Автор: Ирина Селезнева
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