Шойгу рассказал о корректировке программ обучения в ВС РФ

Москва, 7 августа. Корректировка программ обучения в военных учебных заведениях с учетом опыта боевого применения Вооруженных сил завершается в российской армии, сообщил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«С учетом опыта боевого применения Вооруженных сил завершается корректировка программ обучения с упором на их практическую составляющую​​​», — заявил министр.

Кроме того, добавил глава оборонного ведомства, стажировка слушателей и курсантов военных учебных заведений синхронизирована с мероприятиями боевой подготовки войск.

По словам Шойгу, на сегодняшний день активно проходит модернизация учебно-материальной базы вузов. Он отметил, что современными и перспективными образцами вооружения обеспечены на 62%, а к 2020 году этот показатель возрастет до 70% и более. Кроме того, добавил глава оборонного ведомства, более 70 базовых учебников и более 12 тысяч изданий будут представлены в электронном формате к 1 сентября.

Шойгу также рассказал, как проходят работы по реконструкции Нахимовского военно-морского училища в Петербурге. Министр сообщил, что образовательное учреждение получит 54 «прекрасно оборудованных кабинета», лаборатории, площадки для спортивных игр и три спортзала, современную столовую и «уютные спальные корпуса». Он добавил, что подготовка к 1 сентября идет в соответствии с намеченными планами.