Россия этого не допустит: Запад пытается пересмотреть итоги войны 08.08.08

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, вспоминая вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года, рассказал, что пятидневная война, получившая название 08.08.08, не была неизбежной. Если бы не безответственное, аморальное и преступное поведение тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было, заявил Медведев в интервью, посвященном десятилетней годовщине конфликта.

Уроки вооруженного конфликта в Южной Осетии для Федерального агентства новостей проанализировал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Оценки этой войны, которые дает наш премьер-министр, очень важны, — отметил Кошкин. — Напомню, в то время Дмитрий Медведев был президентом Российской Федерации, и вся ответственность за те события легла на него. Медведев тогда как президент сделал все необходимое, чтобы принудить к миру Грузию и спасти Южную Осетию».

Эксперт напомнил, что в то время в Южной Осетии были также российские миротворцы, так что агрессия грузинских сил была направлена в том числе против военнослужащих РФ.

«Россия в полном соответствии со всеми международными нормами предприняла тогда все необходимые меры, чтобы спасти и своих военнослужащих, которые выполняли свой воинский долг, и мирных жителей, в том числе российских граждан, которых там много и которые крайне нуждались в защите», — напомнил собеседник ФАН.

Время подтвердило правильность мер, предпринятых Москвой десть лет назад, отметил Андрей Кошкин.

«Как говорится, гору можно увидеть только со стороны, и сегодня с политической точки зрения уже понятно, что у Грузии не был никакой «необходимости» нападать на Южную Осетию, как долгое время утверждали в Тбилиси. Это была чистой воды провокация, которая повлекла за собой вооруженный конфликт и дала повод Западу раздуть очередную антироссийскую кампанию», — отметил он.

При этом Россия не ставила своей целью ни военный разгром Грузии, ни свержение Саакашвили, напомнил Кошкин.

«Наши вооруженные силы за чрезвычайно короткий срок приблизились к Тбилиси, но никто не собирался «наказывать» ни Грузию, ни самого Саакашвили, — отметил политолог. — Речь шла только о стабилизации ситуации на границе и о защите людей. Напомню, тогда и США, и другие западные страны отказались вмешиваться в ситуацию, поэтому руководство России взяло на себя ответственность, чтобы решить этот конфликт».

По словам Андрея Кошкина, к сожалению, у Запада только через полгода открылись глаза относительно провоцирования Грузией этого конфликта.

«Но крупицы правдивой информации, попавшие в СМИ от самих западных журналистов, начавших разбираться в ситуации, конечно, не смогли остановить антироссийский вал, захлестнувший в то время зарубежные массмедиа», — отметил Кошкин.

Военный эксперт также напомнил, что конфликт в Южной Осетии стал проверкой для наших вооруженных сил, у которых тогда были достаточно серьезные проблемы.

«Как бы сложно ни шел процесс реформирования наших вооруженных сил, особенно в вопросах координации, связи и перевооружения, но в той ситуации все задачи были решены. Принуждение к миру Грузии заняло всего пять дней, а сама операция показала высокий уровень готовности нашей армии. И сегодня есть понимание того, что действия России в тот момент были абсолютно правильными, пропорциональными и адекватными», — подчеркнул эксперт.

Кошкин напомнил, что сегодня Южная Осетия и Абхазия ведут нормальную жизнь, развиваются, и этому способствует стабилизация ситуации на границе, достигнутая при помощи России.

«Однако не все так просто. Похоже, Грузия ничему не научилась и снова стремится к эскалации напряженности в этом районе. Во всяком случае, именно так мы воспринимаем заявления, звучащие из Тбилиси, что Грузия стремится войти в состав НАТО к 2021 году. Россия высказывается однозначно против стремления Грузии в НАТО. Мы возмущены, потому что, если такое решение будет принято, это вновь серьезно дестабилизирует ситуацию у наших границ», — отметил собеседник ФАН.

«Безответственные политические силы в самой Грузии и их покровители на Западе фактически пытаются пересмотреть итоги войны 08.08.08, чего Россия, естественно, допустить не может и не допустит», — резюмировал Андрей Кошкин.

В интервью газете «Коммерсант» премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил, что, хотя конфликт вокруг Абхазии и Южной Осетии то разгорался, то затухал с начала 1990-х годов, именно тогдашнее правительство Грузии десять лет назад дало зеленый свет агрессии.

«У нас не было цели разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Поэтому мы не стали вводить танки в Тбилиси после того, как выбили грузинские войска из Цхинвала, — напомнил Медведев. — Это дало нам возможность успокоить ситуацию в регионе, а также выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским Союзом».

С учетом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой «несбалансированный в психическом смысле» человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта развития событий просто не было, подчеркнул Медведев, по словам которого Москва готова выстаивать долговременные конструктивные отношения с нынешними грузинскими властями.

Однако, если будет принято решение о принятии Грузии в НАТО, — это станет очередной угрозой миру и может спровоцировать новый страшный конфликт в регионе, подчеркнул Дмитрий Медведев.