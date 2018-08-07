ЦСКА готов вернуть Вернблума

Москва, 7 августа. По информации Федерального агентства новостей, московский ЦСКА готов вернуть полузащитника Понтуса Вернблума.

По словам источников, «армейцы» готовы подписать соглашение с 32-летним шведским полузащитником, если он согласится на предложенные условия. Сообщается, что футболисту готовы предложить зарплату в районе 1,5 млн евро в год. Это существенно выше, чем предложение ПАОК — греческий клуб готов предложить игроку 2 млн евро в год, однако по местному законодательству налог для футболиста составит 42%.

Отмечается, что ЦСКА сообщил о готовности сесть за переговоры со своим бывшим футболистом, если он даст принципиальное согласие.

Вернблум выступал за московский клуб с января 2012 года до лета текущего года. У футболиста истек контракт и он отказался продлевать соглашение на сниженных условиях (в ЦСКА швед получат 2,1 млн евро в год — Прим.ФАН). Кроме того, сообщалось, что против выступила жена игрока, которая хочет проживать в более комфортном климате.

В составе ЦСКА Вернблум провел 224 матча, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач во всех турнирах. В его активе 3 победы в чемпионате России, 3 серебряные медали в Кубке страны и два выигранных Суперкубка.