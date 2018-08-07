Порошенко поручил законодательно утвердить воинское приветствие «Слава Украине!»

Киев, 7 августа. Президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак. По словам главы военного ведомства, это приветствие заменит приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаем (желаю) здоровья!».

Как пишет «Укринформ», Порошенко поручил подготовить законопроект о поправках в законодательство. Как уточнил Полторак, изменения ожидаются в воинских уставах ВСУ. Он добавил, что после выхода с каникул украинские депутаты примут законопроект.

Ожидается, что первое приветствие – «Слава Украине» — будет использоваться во время парада в честь Дня независимости Украины в Киеве 24 августа. Напомним, предложение заменить приветствие украинских военных прозвучало еще в феврале 2018 года.