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Сирия: САА отразила атаку боевиков в провинции Латакия
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    Сирия: САА отразила атаку боевиков в провинции Латакия

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    Сирия: САА отразила атаку боевиков в провинции Латакия

    Дамаск, 7 августа. Сирийская арабская армия (САА) отразила атаку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена в РФ) в поселении на северо-востоке провинции Латакия.

    Террористы атаковали пункт сирийской армии в поселении Сараф утром вторника, 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

    По его словам, боевикам удалось захватить пункт САА на несколько часов, после чего армия вернула позицию под свой контроль. Отмечается, что среди нападавших террористов есть погибшие и раненые.

    Ранее российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за последние сутки 12 случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе в провинции Латакия. Подразделения сирийской армии в начале августа нанесли массированный артиллерийский удар по позициям террористов в данном регионе.

    Напомним, в данный момент усилия САА направлены на освобождение территории сирийского государства от действий террористов вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
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