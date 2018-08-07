Операторы сработали на опережение: в ФАС назвали месяц отмены платы за роуминг в России

Крупнейшие сотовые операторы России заявили о планах отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Компании пришли к такой идее накануне вынесения решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства, которые ФАС должна принять 8 августа, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Операторы, в отношении которых мы рассматриваем дела по внутрисетевому роумингу («Вымпелком» и «Мегафон». — Прим. ФАН), сделали официальные заявления по этому вопросу, — сообщил ФАН заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. — Ожидается, что аналогичные заявления прозвучат от МТС, а Tele2 устранил нарушения в рамках предупреждения, в отношении него дело не возбуждалось».

6 августа председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассказал, что в ходе осенней сессии депутаты планируют законодательно закрепить отмену национального роуминга. Законопроект о внесении изменений в статью 54 федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах территории Российской Федерации был направлен в нижнюю палату парламента группой депутатов еще в июне 2017 года.

Инициаторы законопроекта в пояснительной записке ссылались на мировой опыт, который свидетельствует о том, что отмена подобной платы — это массовая тенденция. Так, США давно не используют национальный роуминг, а ЕС отменил его с 15 июня 2017 года.

Законопроект был рассмотрен и поддержан в первом чтении 10 июля. До 30 августа к документу собирают поправки. Ожидается, что дальнейшее рассмотрение закона пройдет в ноябре 2018 года.

«Мы пошли широким кругом, что называется. Все меры, что есть у нас в арсенале, мы использовали, — пояснил Анатолий Голомолзин. — В частности, вопросы отмены внутрисетевого роуминга были отражены в указе президента. Законопроект, который был подготовлен депутатами, ФАС согласовал».

Специалисты службы совместно работают с депутатским корпусом и рассматривают дела о нарушении антимонопольного законодательства, добавил чиновник. Он считает, что ситуация с внутрисетевым роумингом по России будет решена уже в текущем году.

«Вымпелком» это сделает в августе, «Мегафон», как мы рассчитываем, сделает это также в эти сроки, от МТС мы ожидаем конкретных предложений, Tele2 подобные вопросы решит в августе, — сказал представитель ФАС. — Но окончательно это станет понятно завтра (8 августа. — Прим. ФАН) в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства».

При обсуждении отмены внутрисетевого роуминга ряд экспертов высказывали опасения, что следствием давления на операторов может стать рост цен на услуги связи.

«Нет оснований для подобного рода утверждений, — уверен Анатолий Голомолзин. — Мы считаем, что операторы не потеряют в доходах, потому что когда они становятся более лояльными к клиентам, абонент начинает больше разговаривать, больше отправлять СМС, больше пользоваться интернетом. Оператор не теряет доход, а потребитель получает больше услуг за те же деньги».

С федеральным чиновником лишь отчасти согласен генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Цены на услуги сотовых операторов могут вырасти, но не из-за отмены роуминга», — заявил эксперт.

Руководитель TelecomDaily в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что выручка от национального роуминга у российских сотовых компаний незначительна.

«Она составляет порядка 2%, не более 20% абонентов выезжают и разговаривают за пределами своего региона. Обычно все-таки люди общаются «у себя дома», — пояснил Кусков.

По словам эксперта, цены на услуги сотовой связи могут подняться, но, скорее всего, это будет связано с «законом Яровой», который вступил в силу с 1 июля и обязывает операторов хранить данные абонентов по полгода.

«В целом, ситуацию с национальным роумингом давно мониторил ФАС. Поэтому такие инициативы операторов были ожидаемы», — сказал представитель TelecomDaily.

Инициативу сотовых операторов прокомментировала ФАН сенатор Людмила Бокова.

«Эта тема была весьма обсуждаемой и в прошлом году, и в этом. Раз «Мегафон», МТС и «Вымпелком», как следует из СМИ, уже объявили о готовности отменить плату за входящие звонки в роуминге по России, то, в принципе, необходимость принятия закона отпадает», — заявила председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного сообщества.

По согласованию с ФАС срок отмены роуминга для компаний продлен до 31 августа, и операторы завершат все мероприятия вовремя, уверена Людмила Бокова.