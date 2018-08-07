Сирия: сотни мирных жителей возвращаются в провинцию Кунейтра

Москва, 7 августа. Сотни мирных жителей возвращаются в деревни и поселения сирийской провинции Кунейтра, расположенной на юго-западе страны.

После зачистки территории провинции от боевиков в регион стали возвращаться мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Власти САР направили в Кунейтру мобильные госпитали, продукты питания, а также предметы первой необходимости.