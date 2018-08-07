Сирия: сотни мирных жителей возвращаются в провинцию Кунейтра
Москва, 7 августа. Сотни мирных жителей возвращаются в деревни и поселения сирийской провинции Кунейтра, расположенной на юго-западе страны.
После зачистки территории провинции от боевиков в регион стали возвращаться мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Власти САР направили в Кунейтру мобильные госпитали, продукты питания, а также предметы первой необходимости.
«Началось возвращение сотен мирных жителей в их дома в поселениях и деревнях Джубата аль-Хашаб, Турнедже, Офания и Айн Эль-Бейда, расположенных в районе в Кунейтры, после его освобождения и зачистки от остатков боевиков», — подтвердили в сирийском национальном агентстве SANA.