Сеул не обнаружил нарушений резолюции СБ ООН судном Jin Long с российским углем на борту

Москва, 7 августа. Судно Jin Long прибывшее в Южную Корею под флагом Белиза с российским углем на борту, не нарушало резолюцию СБ ООН, заявил во вторник официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

По его словам, сообщения о том, что судно якобы поставляет через Россию уголь из КНДР, в ходе проверки не подтвердились.

«Jin Long прибыл с грузом угля российского производства, судно было осмотрено соответствующим органом, и подтверждений нарушения резолюций СБ ООН не найдено», — подчеркнул Но Гю Док.

Резолюция 2371, запрещающая Пхеньяну поставлять в другие страны уголь, железную руду и другие минеральные ресурсы, была принята СБ ООН в 2017 году. Такая мера была принята, чтобы заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ.