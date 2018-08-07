Меню
Политика
Сеул не обнаружил нарушений резолюции СБ ООН судном Jin Long с российским углем на борту
Общество
Шойгу рассказал о корректировке программ обучения в ВС РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Сеул не обнаружил нарушений резолюции СБ ООН судном Jin Long с российским углем на борту

    54

    Сеул не обнаружил нарушений резолюции СБ ООН судном Jin Long с российским углем на борту

    Москва, 7 августа. Судно Jin Long прибывшее в Южную Корею под флагом Белиза с российским углем на борту, не нарушало резолюцию СБ ООН, заявил во вторник официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

    По его словам, сообщения о том, что судно якобы поставляет через Россию уголь из КНДР, в ходе проверки не подтвердились.

    «Jin Long прибыл с грузом угля российского производства, судно было осмотрено соответствующим органом, и подтверждений нарушения резолюций СБ ООН не найдено», — подчеркнул Но Гю Док.

    Резолюция 2371, запрещающая Пхеньяну поставлять в другие страны уголь, железную руду и другие минеральные ресурсы, была принята СБ ООН в 2017 году. Такая мера была принята, чтобы заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.