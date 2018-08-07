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Британия и Норвегия будут вместе искать российские подлодки с помощью самолетов США
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    Британия и Норвегия будут вместе искать российские подлодки с помощью самолетов США

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    Британия и Норвегия будут вместе искать российские подлодки с помощью самолетов США

    Лондон, 7 августа. Армии Великобритании и Норвегии приняли решение объединить усилия в наблюдении за российскими подлодками с помощью покупаемых у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Об этом пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на оборонное ведомство Британии.

    По данным газеты, Британия будет перенимать вместе с Норвегией способы совместного использования возможностей морской разведки и противолодочных боевых действий самолета морского патрулирования P-8A для усиления безопасности в Северной Атлантике, повышая тем самым безопасность Североатлантического альянса.

    Британия и Норвегия будут вместе искать российские подлодки с помощью самолетов США

    Лондон и Осло будут вместе искать российские подлодки с помощью самолетов США. Британская сторона купит у Вашингтона всего девять самолетов P-8A, а норвежская — пять, сообщает издание.

    Источник газеты уточнил, что первый из таких самолетов, рассчитанных для отслеживания подлодок и надводных кораблей, разведки и участия в поисково-спасательных операциях, поступит на вооружение британской армии в будущем году.

    Известно, что его разместят на базе британских ВВС возле города Лоссимут в Шотландии.

    Ранее глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что увеличение военной активности РФ в Атлантике якобы «говорит о растущей агрессии, росте уверенности России».

    Автор: Дана Балан
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