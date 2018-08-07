Украина пригласила 15 стран на празднование дня независимости

Киев, 7 августа. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что в праздновании дня независимости примут участие 15 стран. В Киеве состоится военный парад, на котором покажут новые образцы вооружения и техники, передает телеканал «112 Украина».

Украина 24 августа отмечает день независимости. В этот день по улицам Киева проедут 250 единиц боевой техники, маршем пройдут 4,5 тысячи военных. В параде впервые примут участие женщины-военные, сообщил Степан Полторак.

По его словам, 15 стран подтвердили свое участие в мероприятиях, посвященных дню независимости. Большинство из них являются членами блока НАТО.

Украина получила независимость в 1991 году после распада Советского Союза. Численность населения сократилась с 52, 3 млн человек до 42,3 млн украинцев. Доля производства в экономике за 26 лет сократилась с 30% до 5%.