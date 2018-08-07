Ради свидания с девушкой житель Прокопьевска заплатил мошенникам

Кемерово, 7 августа. Житель Прокопьевска стал жертвой интернет-мошенницы. Неизвестная девушка обманом украла у доверчивого поклонника пять тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что на сайте знакомств встретил некую «Адель». Девушка сообщила ему, что якобы живет в Новосибирске, пишет «Газета Кемерова». В одном из разговоров она призналась, что хотела бы встретиться с ним, и попросила денег на билет до Проковьевска. Ради встречи в оффлайне мужчина перевел ей пять тысяч рублей. После этого «Адель» перестала выходить на связь.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что деньги поступили на счет жительницы Крапивинского района. Уголовное дело возбуждено по статье 159 «Мошенничество» УК РФ.