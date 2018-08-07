Warner Bros и DC снимут фильм о кузине Супермена

Москва, 7 августа. Американские кинокомпании DC Comics и Warner Bros. приступили к работе над полнометражной картиной о кузине Супермена — Супергерл, пишет Deadline.

Проект находится на самом раннем этапе кинопроизводства, но компании уже нашли сценариста. Орен Узил, который работал над лентами «Мачо и ботан — 2» и «Парадокс Кловерфилда», напишет сценарий к фильму о Супергерл.

Супергерл была придумана Отто Биндером и Элом Пластино. На страницах комикса она появилась в августе 1958 года. Героиня является кузиной известного Супермена, она обладает теми же способностями.

Как сообщает «Газета.ru», в 1984 году про Супергерл сняли фильм с Хелен Слейтер, однако фильм не пользовался успехом в прокате. Также картина была номинирована на антипремию «Золотая малина» в двух номинациях.