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Warner Bros и DC снимут фильм о кузине Супермена
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    Warner Bros и DC снимут фильм о кузине Супермена

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    Warner Bros и DC снимут фильм о кузине Супермена

    Москва, 7 августа. Американские кинокомпании DC Comics и Warner Bros. приступили к работе над полнометражной картиной о кузине Супермена — Супергерл, пишет Deadline.

    Проект находится на самом раннем этапе кинопроизводства, но компании уже нашли сценариста. Орен Узил, который работал над лентами «Мачо и ботан — 2» и «Парадокс Кловерфилда», напишет сценарий к фильму о Супергерл.

    Супергерл была придумана Отто Биндером и Элом Пластино. На страницах комикса она появилась в августе 1958 года. Героиня является кузиной известного Супермена, она обладает теми же способностями.

    Как сообщает «Газета.ru», в 1984 году про Супергерл сняли фильм с Хелен Слейтер, однако фильм не пользовался успехом в прокате. Также картина была номинирована на антипремию «Золотая малина» в двух номинациях.

    Автор: Дарья Смолина
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